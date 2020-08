Alessio: “Kanté sarebbe un acquisto utile per l’Inter. Eriksen? Fa parte di un percorso”

In attesa dell’Europa League e del chiarimento tanto atteso tra Antonio Conte e la società, l’Inter continua ad operare sul mercato come confermato dall’affare Sanchez in dirittura d’arrivo. A proposito dei movimenti in entrata da parte dei nerazzurri, l’ex vice allenatore di Antonio Conte, Angelo Alessio, ha commentato ai microfoni di ‘Taca La Marca’ l’accostamento in maglia nerazzurra di N’Golo Kanté.

Questo il suo giudizio: “Kanté? Un calciatore che ha vinto un Mondiale e il premio come migliore calciatore in Inghilterra per due anni consecutivi. Potrebbe essere molto utile nell’Inter di Conte. Eriksen? Non è il primo ad avere difficoltà, ci sono passati anche tantissimi calciatori di spessore e fa parte di un percorso. Ma lui ha le qualità e le doti per poter dimostrare che merita spazio”.

