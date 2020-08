Biasin: “Società infastidita dopo il nuovo sfogo di Conte. Il futuro della panchina si decide entro venerdì”

Morale: l’Inter potrebbe essere rimasta spiazzata un’altra volta. O, almeno, è plausibile che in società conoscessero già – almeno in parte – il Conte-pensiero che ieri ha avuto semilibero sfogo nel post-partita di Siviglia-Inter, ma che quantomeno non si aspettassero un nuova pubblica calma sfuriata da parte del tecnico nerazzurro. Motivo per cui, stando almeno a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Biasin sul suo profilo Twitter, in società sarebbero tornati i malumori per l’ennesima uscita divisiva di Antonio Conte, ulteriore motivo per cui la prossima settimana sarà decisiva per il suo futuro.

Spiega infatti Biasin: “L’Inter non ha gradito né compreso la presa di posizione di Conte e aspetta martedì per un chiarimento. In ogni caso il club vuole prendere una decisione entro venerdì: se le richieste di Conte verranno ritenute esagerate, allora si punterà su Allegri”. Questo si legge sul profilo del giornalista. Anche se, malumori o meno da parte dei vertici del club, quella del 25 sarà in ogni caso una data fondamentale: per capire i progetti, le intenzioni e le vedute. E per capire se salutarsi per sempre oppure no.

