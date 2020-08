Biasin euforico: “Sanchez a costo zero? Se non è questo un capolavoro…”

Che Alexis Sanchez fosse ad un passo dall’Inter lo si sapeva già, ma che l’attaccante cileno potesse arrivare a costo zero davvero risultava impensabile. E invece, a dispetto delle prime cifre che si muovevano su un accordo con il Manchester United pari a circa 15 milioni di euro, l’ex attaccante di Arsenal e Barcellona diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro a parametro zero, grazie alla rescissione consensuale che farà risparmiare ai Red Devils circa 60 milioni per le prossime stagioni.

Entusiasta della formula con cui l’Inter ha condotto silenziosamente la trattativa, il noto giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha esaltato su Twitter l’indiscrezione uscita nel tardo pomeriggio. Lineare e diretto, il cronista non usa mezzi termini per qualificare il colpo nerazzurro: “Sanchez all’Inter a titolo definito. Nessun indennizzo economico al Manchester United, ingaggio da 7 milioni. Se non è un piccolo capolavoro questo, ditemelo voi”.

