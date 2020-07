Carrera: “Conte? Penso sia soddisfatto. E per la corsa Scudetto non è detta l’ultima parola”

Sulle frequenze di TMW Radio, nel programma Maracanà, è intervenuto Massimo Carrera. L’ex difensore della Juventus, attualmente allenatore dell’AEK, e reduce dall’esperienza russa sulla panchina dello Spartak Mosca come vice di Daniel Alenicev prima e capo allenatore poi, ha toccato diversi argomenti di attualità. Tra questi, anche la particolare situazione di Antonio Conte, di cui è stato assistente in bianconero, all’Inter.

Queste le sue parole: “Credo che sia contento di quello che sta facendo. Di solito si è abituati a stare dietro di tanti punti alla Juve. Se sei solo a pochi punti, significa che il lavoro sta funzionando. Discorso Scudetto aperto? Dipenderà da come andrà Juve-Lazio“.

Carrera ha poi anche commentato la strigliata di ieri sera di Paulo Fonseca a Nicolò Zaniolo, obiettivo di mercato nerazzurro: “Sono cose che succedono, io avrei cercato di parlare con il ragazzo e con la squadra a telecamere spente, senza esternare il mio pensiero in diretta. Non so perché lo abbia fatto ma avrà le sue ragioni“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<