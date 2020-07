CdS – Retroscena Inter: mail riservata e indirizzata a Zhang finisce per errore in sede. Ecco il contenuto

Alla base delle turbolenze degli ultimi tempi in casa Inter, potrebbe esserci una mail destinata esclusivamente al presidente Steven Zhang, ma inviata per sbaglio anche presso la sede nerazzurra. Come rivelato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, si trattava di un report inviato da Appiano Gentile con tutti gli errori commessi nel corso dell’attuale stagione (e non ascrivibili a Conte) ed evidenziati agli occhi del presidente nerazzurro per programmare con maggiore efficacia la nuova stagione.

Tra le annotazioni, ad esempio, veniva suggerito di acquistare i migliori giovani sul mercato, tra cui proprio Hakimi, ma anche qualche pedina di esperienza come Vertonghen, Vidal e Dzeko. Il problema è che oltre a Zhang, l’email è stata visualizzata da altre persone in quanto recapitata anche presso gli uffici della sede interista di Milano; che sia stato per sbaglio o meno, l’equivoco non ha certo portato serenità in un momento già complicato per l’Inter a causa della troppa discontinuità in campo.

