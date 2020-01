CdS – Retroscena sulla lista Uefa: in caso di lieto fine, Conte dovrà scegliere chi lasciar fuori

I nerazzurri hanno scelto di scatenarsi sul mercato, puntando tutto sui nuovi arrivi per cercare di colmare definitivamente il gap con la prima della classe. Giornata speciale per Young in nerazzurro: oggi l’esterno del Manchester United sosterrà le visite mediche e si legherà ai nerazzurri. Il tutto mentre Marotta prepara l’ultima mossa per Eriksen, con Giroud e Spinazzola attesi nelle prossime ore e futuri nerazzurri. Quattro nuovi arrivi per la Beneamata che, una volta certificati gli acquisti, dovrà fare i conti con la Uefa.

Come riportato infatti dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport, la lista per le competizioni europee impone al massimo tre cambiamenti per squadra. Particolare non da poco per i nerazzurri che hanno tra le mani un poker di acquisti, con Conte che – in caso di lieto fine per ogni operazione – dovrà per forza di cose rinunciare ad uno dei quattro. Enigmi per ora tutti virtuali, in attesa delle ufficialità di rito: una volta completate le trattative, il tecnico interista potrà sorridere pensando all’imbarazzo della scelta.

