CdS – Szoboszlai, anche il Milan in pressing: derby di mercato con l’Inter

Due addii per il Milan ma anche due nomi caldi nel mirino, tra cui un profilo interessante seguito da diverso tempo anche dall’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Imran Louza del Nantes e, soprattutto, di Dominik Szoboszlai. Il millennial del Salisburgo vanta un gran numero di corteggiatrici pronte all’affondo per strapparlo alla concorrenza e, tra queste, c’è spazio anche per i nerazzurri.

Avvicinato nei giorni scorsi alla Lazio che in lui avrebbe individuato il nuovo Milinkovic-Savic, Szoboszlai è anche in cima alla lista dei desideri interisti grazie al suo exploit vissuto con la maglia del Salisburgo. Un metro e novanta di stazza e grandi abilità tecniche lo rendono un profilo interessante, con una discreta esperienza internazionale. Circa 20 milioni per acquistarlo dagli austriaci con un contratto in scadenza nel 2022 e con pochi margini di rinnovo. Un investimento che fa gola a molte big italiane, con l’Inter pronta al grande colpo.

