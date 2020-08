Parole al miele per Agustina Gandolfo nei confronti del fidanzato Lautaro Martinez, che in campo è stato protagonista nel successo dell’Inter contro il Bayer Leverkusen. Il centravanti nerazzurro sarà infatti presto papà, e la sua compagna l’ha annunciato con un post pieno d’amore pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Con alcune paure e incertezze, pieni di incertezze ma anche di amore, ti aspettiamo. Ti amo, sei tutta la mia vita! Sempre i tre qui per supportarti”.