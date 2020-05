Chiellini: “Mourinho come Conte, ha cambiato il calcio. Sportivamente l’ho odiato, ma resta un grande personaggio”

Tra i numerosi estratti portati alla luce negli ultimi giorni dall’autobiografia di Giorgio Chiellini uscita in edicola lo scorso 12 maggio, oggi tocca a José Mourinho. Lo Special One, lo scorso anno, parlando del capitano della Juventus e del compagno Bonucci li aveva definiti come due professori da Harvard nel mondo del calcio. Anche per questo motivo, nonostante la grande rivalità avuta nel corso degli anni, Chiellini ha speso parole di elogio nei confronti del tecnico portoghese.

Ecco il passaggio chiave: “Con José, altro mostro sacro della panchina, non ho mai parlato, a parte qualche sporadico saluto. Ma il suo carisma ha cambiato il nostro sport. Lui cerca sempre la guerra con qualcuno o qualcosa, facendo da parafulmine. Un po’ come Conte: due caratteri forti che non le mandano a dire. A volte lo fanno per strategia, altre volte per indole. Ma devono sempre combattere. Io penso che Mourinho, nel bene e nel male, abbia portato emozioni, una ventata d’aria fresca. E a me piace chi trasmette emozioni, anche se come avversario l’ho odiato, sportivamente parlando s’intende, perché una volta finita la battaglia rimane solo la stima. Io non porto rancore, e Mourinho è un grande personaggio”.

