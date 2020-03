Social – Spalletti: “Facciamo vedere al Coronavirus che ha scelto l’avversario sbagliato”

L’emergenza Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio e non solo. I numeri crescono e il Governo chiede agli italiani, ora più che mai di restare a casa. Molti i messaggi lanciati sui social dai personaggi famosi, anche da quelli del mondo del calcio. Oggi è stata la volta di Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter, che ha pubblicato una foto di sua figlia sul divano per invitare tutti a stare a casa. Un messaggio chiaro e coinciso che deve essere recepito da tutti per fronteggiare l’emergenza e tornare al più presto alla vita normale.

Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Restiamo a casa a vaccinarci con l’amore per il nostro paese. Facciamo vedere a questo CVirus che ha scelto l’avversario sbagliato per fare carriera“.