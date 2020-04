Dall’Inghilterra – Coutinho sempre più vicino al Chelsea, ma l’operazione farebbe perdere milioni al Liverpool: ecco perché

L’ex nerazzurro Philippe Coutinho, accostato all’Inter nelle scorse settimane, sarebbe sempre più vicino ad un ritorno in Premier League. Il Barcellona avrebbe quasi raggiunto un accordo per la vendita del brasiliano al Chelsea, ma l’operazione farebbe perdere diversi milioni alla sua ex squadra britannica, il Liverpool.

Secondo quanto riportato dal portale inglese EveningStandard, infatti, se Coutinho passasse al Chelsea, verrebbero meno parte dei bonus inclusi nell’accordo tra Reds e blaugrana al momento del passaggio del brasiliano in Spagna. L’operazione toccava i 160 milioni di euro, di cui 120 stanziati subito e 40 di bonus; di questi ultimi, il Barcellona ne avrebbe versati già 15, così ripartiti:

5 milioni per ogni 25 partite;

5 milioni per essersi qualificati alla Champions League 2018/2019;

5 milioni per essersi qualificati alla Champions League 2019/2020.

5 milioni non sono arrivati ad Anfield, poiché legati alla vittoria della Champions League 2018/2019 da parte del Barcellona. A trionfare, invece, sono stati proprio i Reds.

Il Liverpool, però, potrebbe veder svanire altri 15 milioni di bonus:

5 in caso di vittoria blaugrana nella Champions League 2019/2020;

10 con il raggiungimento delle 75 e delle 100 presenze con la maglia del Barcellona.

Insomma, il Chelsea ed il Barcellona fiutano l’affare, con i blaugrana che potrebbero risparmiare ulteriormente evitando di versare decine di milioni di bonus; a rimanere a bocca asciutta, questa volta, sarebbe il Liverpool di Klopp.

