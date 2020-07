Galante crede in Conte: “Ora si può iniziare un ciclo. Il 2° posto un punto di partenza”

Sono le ultime giornate di Serie A e l’Inter ha come obiettivo il secondo posto. Di fronte ci saranno prima il Napoli di Gennaro Gattuso domani sera a San Siro, poi lo scontro diretto contro l’Atalanta a Bergamo. I nerazzurri – anche in vista dell’Europa League – vogliono chiudere la stagione nel migliore dei modi e creare una buona base per la prossima.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’ex Inter Fabio Galante crede nella squadra di Antonio Conte: “L’Inter deve sempre ambire a vincere qualcosa e un secondo posto è un punto di partenza. Anche se quest’anno la Juve aveva dato la sensazione di essere raggiungibile e superabile. Credo che adesso l’Inter possa iniziare un ciclo come ha fatto la Juve. C’è tutto per aprirlo e deve essere così. E il prossimo anno deve puntare allo scudetto. Sanchez? L’aspetto economico conta, dal punto di vista tecnico ha dimostrato il suo valore. Un attacco con Sanchez, Lautaro e Lukaku più un altro sarebbe un bel reparto”.

