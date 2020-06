GdS – La moviola di Inter-Sassuolo: braccio di Young al limite, Bastoni ingenuo sull’ammonizione

E’ stata una gara ricca di episodi di fronte ai quali, tutto sommato, l’arbitro Davide Massa si è comportato bene. Nulla da dire sui due calci da rigore sanzionati prima per fallo di Boga e poi per ingenuità molto simile di Ashley Young all’interno delle due aree di rigore. Esterno inglese che pochi minuti prima aveva rischiato sempre in area nerazzurra col tocco con un braccio piuttosto largo rispetto al corpo, anche se in quel caso il direttore avrà sicuramente interpretato la mancata volontarietà del calciatore che difatti stava per nascondere il braccio con il movimento dietro la schiena. Per commentare questa e tante altre situazioni da moviola, ecco l’analisi svolta questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport:

“Al 40’ l’arbitro Massa indica il dischetto dopo che Boga, entrando in area, è anticipato sul pallone da Skriniar. Il giocatore del Sassuolo se lo trova davanti e lo colpisce. Il colpo è evidente quanto incolpevole, ma il rigore dato ci sta ed è inappellabile. Al 44’ davvero insensato il colpo di Bastoni al portiere Consigli sbilanciato al momento del rinvio: nessun dubbio sul giallo dato dall’arbitro al nerazzurro. Al 76’ il Sassuolo protesta per un mani sospetto in area, il fischietto lo valuta dal campo, probabilmente decide che al momento in cui Ashley Young viene colpito sta ritirando il braccio, ma si assume un rischio evidente mentre va verso il pallone col braccio molto distante dal corpo. L’errore è del Var che avrebbe dovuto richiamare l’arbitro al monitor e, nel caso questo avesse concesso il penalty al Sassuolo non ci sarebbe stato molto da dire. Non passano neanche 5 minuti che Young è ancora protagonista e non proprio in senso positivo: Muldur lo anticipa in area e lui lo stende ingenuamente, cos’ l’Inter si vede fischiare contro un rigore solare. La serie ingenuità la chiude il secondo giallo che costa l’espulsione a Skriniar che atterra Haraslin al 93’ a palla lontana”.

