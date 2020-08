GdS – La top 100 della Serie A: quanta Inter! Un nerazzurro sfiora il podio

Dopo le ultime partite dell’attuale Serie A, conclusasi ad inizio agosto a causa dello stop portato dalla pandemia per Coronavirus, tutti i giudizi sono stati emessi. Inter seconda in classifica grazie alla vittoria sull’Atalanta, Lazio quarta nonostante l’arrivo a pari punti proprio con la squadra di Gasperini, Genoa salvo a discapito del Lecce. La Gazzetta dello Sport, in occasione della chiusura della stagione, ha stilato la top 100 dei calciatori di Serie A per media voto e rendimento: vediamone una parte.

1 – Paulo Dybala, media voto 6,80

2 – Ciro Immobile, media voto 6,54

3 – Cristiano Ronaldo, media voto 6,64

4 – Alejandro Gomez, media voto 6,72

5 – Romelu Lukaku, media voto 6,42

6 – Luis Alberto, media voto 6,67

7 – Zlatan Ibrahimovic, media voto 6,43

8 – Sofyan Amrabat, media voto 6,53

9 – Dejan Kulusevski, media voto 6,41

10 – Josip Ilicic, media voto 6,54

L’unico interista presente nella top 10 è Romelu Lukaku, che si piazza al quinto posto con una media voto di 6,42. Nei restanti 90 posti troviamo poi Stefan de Vrij (25°, media voto 6,33), Lautaro Martinez (29°, media voto 6,08), Antonio Candreva (42°, media voto 6,18), Marcelo Brozovic (59°, media voto 6,17), Alexis Sanchez (66°, media voto 6,26), Nicolò Barella (72°, media voto 6,15), Ashley Young (76°, media voto 6,21), Samir Handanovic (79°, media voto 6,25) ed Alessandro Bastoni (85°, media voto 5,93).

