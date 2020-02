GdS – Le probabile formazione dell’Inter contro il Napoli: si rivedono Lautaro e Bastoni, dentro Eriksen

Rientri importanti tra le fila dell’Inter in vista del match di Coppa Italia contro il Napoli di domani sera. Rispetto alle assenze dell’ultimo turno di campionato, Antonio Conte riabbraccia Lautaro Martinez ed Alessandro Bastoni, entrambi squalificati nel derby con il Milan. Se l’argentino sembra certo del posto in attacco, al suo fianco dovrebbe esserci dal primo minuto Alexis Sanchez, facendo rifiatare quantomeno dall’inizio Romelu Lukaku che nell’ultimo periodo è stato costretto a fare gli straordinari.

In mezzo, secondo La Gazzetta dello Sport, sembra certa la presenza di Eriksen. Per il resto, D’Ambrosio si gioca un posto dietro, mentre sulle fasce dovrebbero agire Moses a destra e Biraghi a sinistra, con Young finalmente a riposo dopo essere stato catapultato in campo sin dal suo arrivo. Da capire le condizioni reali di Sensi, per cui è probabile una staffetta proprio con Eriksen nel ruolo di rifinitore per facilitarne il graduale inserimento in campo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!