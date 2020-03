Giulini: “Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”

Continua a far discutere la confusione che aleggia ai vertici della Serie A e dello Sport in generale in merito all’emergenza Coronavirus, con continui cambiamenti di ordinanza che iniziano a far dubitare per il prosieguo del campionato. Oggi Parma-Spal è iniziata con un’ora di ritardo a causa della richiesta del Ministro Dello Sport Spadafora di sospendere il campionato, che però non si è concretizzata rimandando le decisioni a martedì prossimo. Sulla confusione in merito a quale linea adottare il presidente del Cagliari Tommaso Giulini attraverso il suo account ufficiale Twitter ha detto la sua. Ecco le sue parole: “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti.”

Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti. — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) March 8, 2020



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!