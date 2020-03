Juventus-Inter, grande sfida anche tra i doppi ex: da una difesa rocciosa ad un attacco stellare

La grande sfida è finalmente arrivata. Siamo entrati ormai da giorni in quel periodo dell’anno in cui la tensione è palpabile e 90 minuti possono cambiare l’umore di un popolo intero. Il calcio italiano vive di rivalità intense, storiche e passionali e la classica per eccellenza del nostro pallone è senza ombra di dubbio il derby d’Italia: Juventus-Inter, quest’anno riproposta finalmente in salsa scudetto.

Rispolverando il libro di storia del calciomercato e mettendo mano al capitolo “doppi ex di Juve-Inter” vengono fuori nomi di primissimo livello. Combinati tra loro, ecco la top 11 dei grandi calciatori passati sia da Torino che da Milano, con una formazione adattata per inserire i nomi di spessore transitati in entrambe le squadre.