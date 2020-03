Gravina: “Andare oltre luglio complicherebbe le cose. Porte chiuse? Ci adegueremo”

Intervistato sulle pagine di Libero, il numero uno della Figc Gabriele Gravina ha parlato della ripresa dei campionati e del futuro del nostro calcio, toccando vari argomenti. Dall’impossibilità di giocare la Serie A a 22 squadre al taglio degli stipendi: diversi i temi analizzati dal presidente della Federcalcio.

RIPRESA – “Se l’emergenza lo consentirà, a livello internazionale siamo d’accordo sull’ultimare campionati e coppe perché deve essere il campo a determinare i risultati. Ci atterremo alle indicazioni: se la condizione per giocare sarà di farlo a porte chiuse, ci adegueremo”

FUTURO IN BILICO – “Siamo ancora in tempo per provare a terminare l’attuale stagione senza troppi strascichi nella 2020/2021, ma è evidente che andare oltre metà luglio renderebbe le cose complicate. Tutti i protagonisti faranno sacrifici per il bene del calcio. Finire quello che abbiamo iniziato, oltre ad attutire il danno economico, comunque importante, ridarebbe agli italiano la voglia di gioire”

SERIE A ALLARGATA – “In tempi non sospetti la Figc ha chiesto alla Lega di non comprimere troppo il calendario, iniziando con due settimane in anticipo. Ed è per questo che ritengo inapplicabile e inopportuna la richiesta di portare la Serie A a 22 squadre con un ulteriore aumento delle gare da giocare. Sarebbe un messaggio sbagliato nell’anno degli Europei”

TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Abbiamo già iniziato a dialogare con Assocalciatori e Assoallenatori, che si sono dimostrate disponibili. La difficoltà di far fronte a determinati impegni è evidente. Nessuno può far finta di non porsi il tema del costo del lavoro. Lo faremo senza mortificare nessuno”

SOCCORSO STATALE – “Il calcio si è sempre supportato sulle sue gambe, è il terzo comparto produttivo del Paese. Ho già chiarito che non chiediamo contributi diretti, piuttosto provvedimenti legislativi che ne agevolino la ripresa e lo sviluppo”

