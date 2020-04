I consigli di Esposito ai più piccoli: “Sognate in grande, ma con i piedi per terra. L’Inter è un club glorioso”

Riconoscimento importante nei confronti del baby nerazzurro Sebastiano Esposito, premiato da “La Giovane Italia”, realtà da sempre vicina alla linea verde del nostro calcio. L’attaccante dell’Inter ai microfoni di Sky Sport ha scelto di lanciare un messaggio nei confronti dei più piccoli che sognano di affermarsi nel mondo del calcio, dimostrando maturità e dedizione al lavoro ed al sacrificio.

“Ai più giovani – ha detto Esposito – che stanno inseguendo il mio stesso sogno dico che non bisogna mai pensare di essere arrivati a destinazione. Bisogna sempre sognare in grande, è vero, ma senza mai perdere davvero la testa. Ci saranno dei momenti complicati ed io mi sento fortunato del fatto che mi trovo in una società gloriosa che è sempre disposta ad aiutarmi. L’importante è sempre tenere la testa sulle spalle”. Questo il messaggio lanciato da Sebastiano Esposito ai più piccoli, anch’essi in corsa per un grande sogno nel mondo del calcio.

