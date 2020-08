Inter-Bayer Leverkusen, infortunio per Sanchez: il cileno si tiene il flessore

Piove sul bagnato in casa Inter: Alexis Sanchez al minuto 88 della sfida contro il Bayer Leverkusen si è fermato toccandosi il flessore. Il cileno è poi tornato in campo con una vistosa fasciatura, ma praticamente ha smesso di giocare. Conte, che aveva già finito gli slot per i cambi, ha dovuto risistemare i suoi per ovviare a questo brutto inconveniente.

Sanchez ha da poco firmato un triennale con i nerazzurri e proprio dopo il lockdown era tornato su ottimi standard di forma: nella prima parte di stagione infatti l’ex Manchester United era stato fuori per vari infortuni.