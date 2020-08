VIDEO – Cifre e retroscena dell’operazione Sanchez e le ultime verso Inter-Getafe

Appuntamento imperdibile come ogni pomeriggio con la diretta di Passione Inter. A partire dalle 19.00 vi terremo compagnia sulle nostre piattaforme social, con tutte le notizia di giornata: dai dettagli dell’operazione Alexis Sanchez in dirittura d’arrivo, fino alle ultimissime di formazione in vista del match di domani sera tra Inter e Getafe per gli ottavi di Europa League.

