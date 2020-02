Inter, spunta un retroscena su Gagliardini: rifiutata un’offerta importante dalla Premier

E’ riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra i titolari nel corso della prima metà di stagione, complici anche gli infortuni di Sensi e Barella che hanno costretto i centrocampisti nerazzurri agli straordinari. A gennaio però, nonostante la missione nerazzurra abbia contribuito ad accrescerne l’attaccamento alla causa interista e la voglia di rendersi protagonista, Roberto Gagliardini è stato vicino all’addio alla Beneamata.

A riferire il retroscena è Calciomercato.com che racconta di un interessamento concreto arrivato direttamente dalla Premier League nel corso del mercato di gennaio. Una richiesta formale indirizzata all’Inter da parte del West Ham: gli Hammers hanno infatti chiesto il centrocampista in prestito proponendo anche un lauto diritto di riscatto al termine della stagione. Un’offerta che di certo non è passata inosservata tra le fila della Beneamata, con la società che ha però scelto di rifiutare, poco convinta dalla formula dell’affare. Il club non voleva infatti cedere il giocatore in prestito né lo stesso Gagliardini aveva intenzione di lasciare l’Inter. Il West Ham intanto aveva deciso di farsi avanti, pronto a vestire con i propri colori l’ex Atalanta al lavoro per ritrovare il suo posto al centro dell’undici di Conte.



