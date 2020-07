Inter-Torino, Gagliardini (Inter TV): “Importante ottenere i 3 punti, sappiamo già cosa fare”

C’è bisogno di rialzare la testa e riprendere confidenza con la vittoria. Le due rimonte subite contro Bologna ed Hellas Verona che hanno fruttato all’Inter un solo punto in campionato, non devono diventare un abitudine in casa nerazzurra. Per tornare al successo, servirà dunque una prestazione che dia un forte segnale di ripresa sia per far tornare alto il morale all’interno dello spogliatoio nerazzurro, sia per agganciare il secondo posto e far sperare i tifosi in un avvincente finale di stagione.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Roberto Gagliardini ha raccontato le impressioni sulla gara ai microfoni di Inter TV. Le sue parole: “Importantissimo portare a casa i tre punti, dobbiamo tornare subito a vincere dopo due risultati negativi. Sappiamo cosa fare e cercheremo di portare in campo quanto provato in allenamento. Energie? L’importante è che nei giorni di riposo cerchiamo di recuperare, poi negli allenamenti sappiamo come recuperare per correre il più possibile in partita”.

