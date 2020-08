Inter Women – Brustia: “Partenza soft, ma stiamo crescendo. Sui nuovi arrivi…”

Ha ripreso gli allenamenti da qualche giorno l’Inter Women di Attilio Sorbi, in preparazione della nuova stagione. Se buona parte del gruppo è stata riconfermata, non sono mancati comunque i nuovi arrivi di un certo spessore, come quello legato alla brasiliana Kathellen Sousa ufficializzata dalla società nella giornata odierna. Intervistata sui canali ufficiali del club nerazzurro, la veterana del club Martina Brustia – seppur la giovane età – ha commentato questo pre-stagione sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Le sue parole: “La partenza è stata abbastanza soft, perché dopo tanti mesi a casa, era giusto partire poco alla volta. Adesso stiamo incrementando il lavoro, ci stiamo allenando bene e siamo molto fiduciose. Una parte importante del gruppo è rimasta la stessa della passata stagione, quindi ci conosciamo già molto bene. Le giocatrici nuove credo si stiano ambientando nel migliore dei modi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<