Inter Women, Mauro racconta: “Ho scelto la 29 perchè la 9 qui è sacra. Regina Baresi è la storia del club”

Il nuovo colpo di mercato dell’Inter Women Ilaria Mauro si è raccontata durante la diretta Instagram sulla pagina Gruppo Matches: “Abbiamo fatto il primo allenamento di gruppo, è stato molto pimpante. Era da 4 mesi che eravamo ferme e facevamo solo allenamenti individuali. Questo allenamento di gruppo è stato proprio bello, non vedevamo l’ora di poter cominciare. A mio parere è andata bene. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare sui passaggi e sui tiri, ma dopo tanto tempo è anche normale. Io voglio sempre vincere e vorrei farlo quest’anno con l’Inter ma chiaramente non è facile. Il campionato è competitivo e ci sono tante squadre forti come Juve, Roma e Milan”.

Voglia di fare bene: “Noi abbiamo una squadra molto giovane, ma comunque possiamo fare bene. La scelta che ho fatto di venire all’Inter è stata importante, il fascino di questa squadra è enorme. Avendo in precedenza sentito alcune delle ragazze che hanno giocato qui sapevo che avrei trovato grandi professionisti. Questo è un top club, siamo una squadra molto giovane e possiamo fare bene quest’anno. Conoscevo già Chiara Marchitelli, Lisa Alborghetti ed anche qualche giocatrice più giovane. Sono certa che possiamo fare benissimo ma senza dubbio ci sarà da lottare molto“.

La scelta della 29: “Come numero di maglia ho scelto il 29 perché il 9 è sacro. Regina Baresi è la storia dell’Inter e deve restare lì. Il mio nuovo numero ha comunque il nove all’interno e Lazaro, che giocava con me alla Fiorentina, ha preso anche lei il 29 alla Roma. Per rimanere unite abbiamo preso lo stesso numero. Il mio sogno è quello di vincere i Mondiali e la Champions League“.

