UFFICIALE – Annullata l’ICC 2020: “Incertezza sui calendari, non possiamo giocare. Cuore a pezzi per le vittime del Covid-19”

C’era da aspettarselo, anche se la cosa – in verità – non era nei pensieri di nessuno. La notizia – ufficiale – è che l’edizione dell’estate 2020 dell’International Champions Cup (una competizione amichevole ad inviti che si disputa ogni anno in varie zone del mondo e che vede la partecipazione anche dell’Inter) è stata annullata. Una decisione ovvia, anche perché è probabile che le competizioni nazionali – dovessero riprendere – si protrarranno in periodo estivo, e anche perché non c’è certezza sui tempi d’inizio della prossima stagione. Non c’era alternativa.

In una nota ufficiale, l’organizzazione della competizione fa sapere di avere “il cuore a pezzi per le migliaia di persone che hanno sofferto per la terribile malattia Covid-19”, e di anteporre “la salute dei giocatori, dello staff, dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre partite” a tutto il resto. “La mancanza di chiarezza sui calendari del calcio internazionale – continua la nota – con i possibili campionati e coppe giocati in agosto, rendono irrealizzabile la disputa dell’ICC per quest’estate”. Anche perché sarà già tanto se dovesse diventare realizzabile la disputa dei campionati.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!