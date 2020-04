Jimenez: “All’Inter sono stato benissimo, giocavo con delle bestie”

Luis Jimenez, talentuoso trequartista cileno che probabilmente non si è mai espresso al massimo delle proprie possibilità, ha parlato della sua esperienza in Serie A, soffermandosi anche sulla parentesi in nerazzurro. Ai microfoni di TRT Sport Mix, ha dichiarato: “In Italia sono stato bene ovunque, potevo fare un po’ quello che volevo in campo, ma l’Inter sicuramente è stata una delle migliori. Sono sempre riuscito a centrare gli obiettivi stagionali, anche se so che avrei potuto fare molto di più e un po’ mi dispiace”.

Jimenez ha poi proseguito: “All’Inter ho giocato al fianco di campioni veri, delle vere e proprie bestie, soprattutto in attacco. Non mi posso certo lamentare. Quando arrivai a Milano non pensai di essere arrivato all’apice: ero semplicemente felice di poter lottare finalmente per il campionato”.



