Moratti: “Messi? Zhang è coraggioso, può pensarci. E non penserei più a finire il campionato: rischio troppo alto”

Intervenuto ai microfoni di QSVS, su TeleLombardia, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti è tornato a parlare della questione Messi che ha animato i tifosi interisti nelle ultime ore. Tantissimi i temi toccati dallo storico presidente della Beneamata, dalla ripresa del campionato alle aspettative in vista del futuro.

LA RISPOSTA DELLA LOMBARDIA – “I milanesi si son comportati molto bene secondo me. Si comportano molto bene e soprattutto quelli che sono in prima linea (medici, infermieri, volontari fantastici). L’amministrazione ha fatto quel che poteva, è stato fatto qualche errore, i numeri sono terribili, ma è difficilissimo accusare ed essere critici perché la situazione è tragica”.

ESTERO – “Io credo che guardando la tv e leggendo i giornali abbiamo un’idea di ci che sta succedendo: tutto il mondo ha fatto sì che questa fosse una sorpresa. Abbiamo avuto l’insegnamento della Cina, ma ci abbiamo creduto poco, abbiamo pensato che ci fosse una reazione diversa dello stesso virus. Dopo è capitato all’Italia ed è stata vista come nazione non preparata e ognuno ha fatto la sua partita e si è trovato nei guai, basti guardare in che situazione sono Usa e Regno Unito. Anche la Svezia ha giocato una partita basandosi sulla civiltà dei propri cittadini ha dovuto chiudere anche lei e ha dei numeri abbastanza antipatici da ieri”.

ASPETTATIVE – “Quello che aspettiamo è che l’Europa si muova in termini di unità per dare un aiuto a tutti quei paesi che fanno parte dell’Europa: siamo fratelli, tutti siamo nella stessa condizione. Il governo ha fatto quel che doveva fare, per conto mio: è stato colto di sorpresa però ha reagito molto bene e sta cercando di difendersi da una guerra invisibile”.

RIPARTENZA CAMPIONATO – “Non ci penserei più tanto a questo campionato: direi che la normalità non è più qualcosa che bisogna considerare qualcosa di reale da continuare, da preservare o da salvare. Qui non c’è nessuna normalità, bisogna fare la cosa giusta e la cosa giusta è non mettere a rischio né i giocatori né la gente. Non si sa quando si potrà riprendere, quando si riprenderà ci sarà sempre un livello di rischio perché finché non c’è vaccino il rischio rimane. Non sappiamo nemmeno il campionato quando inizia, se si può fare, come fare… o finisci questo o non fai il prossimo. Parlare di settembre significa parlare di un periodo che avrà sempre un rischio latente, quindi mettere insieme le persone e mandare in uno stadio 2 mila o 60 mila persone è un errore e un rischio gravissimo, non lo dico perché voglio rendere tragica la situazione, ma perché la situazione è tragica”.

MESSI – “Prima che succedesse tutto quel che è successo, immaginavo che la situazione di Messi fosse tale che, conoscendo il coraggio di Zhang, certamente ci avrà pensato. Sperando che i tempi siano più brevi di quel che dico io, può pensarci. Sarebbe una bellissima cosa, ridarebbe un ossigeno notevole al calcio italiano e darebbe grandi speranze all’Inter. Insistere su questo fatto però inserendomi come soggetto non vale molto”

STIPENDI – “Non sono conosciuto come una persona severa. I giocatori che ho conosciuto io all’Inter, dai vari che ho avuto con Ronaldo alla squadra del Triplete, sono convinto che sarebbero venuti da me a dirmi che si tagliavano lo stipendio”

STEVEN ZHANG – “Deve chiamare Zhang per tornare all’Inter, non me. Zhang si è comportato molto bene, è stato veloce e rapido nell’agire anche perché è figlio di quella situazione nata in Cina. Ha agito con generosità, attenzione e protezione delle proprie persone. Bravissimo, ha qualità per far bene”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!