Moriero: “Scudetto? L’Inter è ancora in corsa. Dzeko attaccante ideale per Conte”

Francesco Moriero, ex centrocampista dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto sulla stagione dei nerazzurri e delle ambizioni scudetto della squadra di Conte.

Ecco le sue parole: “Che peccato quel 3-3… altrimenti staremmo parlando di Inter in lotta per lo Scudetto. La Juve non la scopriamo certo oggi, ma ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. E l’Inter è ancora in corsa, vincendole tutte può dire la sua. Comunque lo scontro diretto Juve-Lazio sarà fondamentale”.

Suggestione Dzeko: “Ad Antonio farebbe comodo. È il giocatore ideale per l’Inter. Con Dzeko e Lukaku dovrebbe cambiare un po’ l’assetto offensivo. Ma il bosniaco farebbe la differenza”.

