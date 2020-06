Eriksen alle spalle della Lu-La, Conte a Napoli con il 3-4-1-2: le ultime di formazione

L’Inter di Antonio Conte è al lavoro in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, primo appuntamento dopo il lockdown che ha interessato anche il mondo del pallone.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra potrebbe presentarsi con una grande novità: Conte ha provato in questi ultimi giorni il 3-4-1-2, modulo che potrebbe essere utilizzato dal 1′ per tentare l’assalto alla finale.

Erisken trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, fantasia al potere per far girare l’Inter. A centrocampo confermati Brozovic e Barella, sulle fasce si riprenderà da dove si è lasciato, ovvero da Candreva e Young.

In difesa davanti ad Handanovic il trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni: gli ultimi due sembrano essere in grado di recuperare in vista di sabato.

