Napoli-Inter, Manolas non recupera. Affaticamento per Mertens e Fabian, ma al San Paolo ci saranno

Quasi impossibile fare previsioni a pochi giorni dal ritorno in campo in Italia che verrà inaugurato da Napoli e Inter, in occasione della semifinale di ritorno in Coppa Italia al San Paolo. Entrambe non giocano un match ufficiale da oltre tre mesi e solo nelle prime battute di maggio hanno avuto l’opportunità di riprendere gli allenamenti. Come ricordato dal Corriere dello Sport, sia Conte che Gattuso hanno messo sotto torchio i propri uomini sin da subito, con delle controindicazioni per quanto riguarda gli infortuni.

Gli azzurri, ad esempio, hanno perso dopo pochi giorni Manolas per un problema muscolare alla coscia destra che gli impedirà di esserci contro i nerazzurri: al suo posto, al fianco di Koulibaly, spazio a Maksimovic. Leggeri affaticamenti, invece, per Mertens e Fabian Ruiz, sui quali però non ci sono dubbi circa il loro impiego contro l’Inter. Per il resto solito 4-3-3 per Gennaro Gattuso, completato da Di Lorenzo e Mario Rui in difesa, Demme e Zielinski a centrocampo insieme allo spagnolo, con Insigne e Callejon in avanti a supporto del belga.

