Orsi avverte l’Inter: “Ora in Europa serve più attenzione. Eriksen? Non adatto al modulo di Conte”

La qualificazione da parte dell’Inter ai quarti di finale di Europa League ottenuta battendo il Getafe per due a zero, continua a tener banco il giorno dopo nelle discussioni tra gli addetti ai lavori. Durante la trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio, è intervenuto Fernando Orsi che ha parlato della partita contro gli spagnoli ed ha anche lanciato uno sguardo al futuro.

L’ex portiere ha analizzato in primis la partita di ieri sera: “L’Inter si è qualificata meritatamente, il risultato è giusto ma non va dimenticato che ha anche sofferto prima di prendere le redini del gioco in mano. Il Getafe si sapeva che era una squadra rognosa ed aggressiva.”

Sui prossimi avversari: “Probabilmente sarà il Bayer Leverkusen ed in caso servirà maggiore attenzione. I tedeschi sono una squadra pericolosa, con un’idea di calcio offensivo. Servirà massima concentrazione, perché altrimenti possono farti male in qualsiasi momento.”

Continuando sulle possibilità nerazzurre di arrivare in fondo alla competizione: “Non so se può vincere, ma una cosa è sicura, nelle partite secche può succedere di tutto. Sulla carta, il tabellone è più complicato sull’altro lato dove ci sono squadre come il Manchester United e una tra Siviglia e Roma. Se l’Inter resta quella ammirata nelle ultime partite di campionato, allora ha tutte le carte per arrivare in fondo. Ha un attacco formidabile e vario, questo può fare la differenza.”

Concludendo su Eriksen: “Il modulo di Conte lo penalizza davvero tanto, almeno questa è la mia sensazione. L’allenatore ha provato a cambiare proprio perché il danese non riusciva ad inserirsi nei meccanismi del 3-5-2,ma poi è tornato sui suoi passi. Il calcio italiano è molto tattico, per uno straniero è difficile ambientarsi ed adattarsi anche se ti chiami Eriksen.”

