Pagliuca: “Inutile riprendere ora il campionato. Inter, tieni Lautaro. E su Conte…”

Sull’attuale situazione del calcio legata all’emergenza del Coronavirus, è intervenuto ai microfoni di CalcioNews24 Gianluca Pagliuca. L’ex portiere nerazzurro ha parlato della ripresa del campionato e della situazione generale della Serie A. Inoltre, ha anche approfondito i temi legati all’Inter, come la questione del mercato in riferimento a Lautaro Martinez e all’impatto di Antonio Conte sull’ambiente.

Ripresa del campionato: “Secondo me non ha senso, anche se ovviamente ci sono interessi economici e di vario genere in ballo. Mettere a repentaglio la salute degli addetti ai lavori per finire una stagione già compromessa… Tanto vale chiudere qua e riprendere a settembre normalmente, concentrandosi sulla prossima stagione e a fare bene agli Europei. Naturalmente eviterei le retrocessioni e farei una Serie A a 22 squadre l’anno prossimo: non sarebbe neanche giusto penalizzare così tanto il Benevento, quella che a parer mio ne uscirebbe peggio da questa situazione, dato che ha 20 punti di distacco dalla seconda”.

Su Lautaro Martinez: “Se l’Inter vuole vincere e provare a fare un campionato per strappare lo Scudetto alla Juventus o alla Lazio, Lautaro è un giocatore determinante e deve rimanere. Può fare cassa e prendere un altro forte come lui, ma è sempre un rischio. Quando l’ho visto qui a Bologna mi ha fatto un grandissima impressione: piccolino, ma forte forte. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile si può anche prendere in considerazione l’idea, ma bisogna pensarci non una, ma tante volte”.

Ridurre il gap con la Juventus: “Le potenzialità le ha, però la Juventus adesso è molto più avanti. Quando hanno giocato contro quest’anno, nel primo tempo l’Inter è riuscita a far male, ma il secondo tempo è venuta fuori la Juve e hanno fatto 2-0. Nelle partite secche come quelle, i bianconeri hanno molta più esperienza, non solo dell’Inter ma di qualunque altra squadra italiana”.

Fattore Conte: “Conte ha avuto una grandissimo impatto, è entrato in maniera forte e decisa come deve fare un grande allenatore. Io Nainggolan l’avrei tenuto, è uno di quei giocatori che metterei in campo sempre, invece su calciatori come Perisic e Icardi che sono partiti sono d’accordo. Non li ha voluti e ha avuto ragione lui, sono arrivati campioni come Lukaku e altri giocatori che hanno fatto ottime cose”.

