Social – Dimarco ringrazia Hellas Verona e Inter: “In Europa League sarò vostro il primo tifoso”

Federico Dimarco ha atteso la fine del campionato prima di ringraziare Inter ed Hellas Verona, le due squadre con le quali ha diviso la stagione. Iniziato l’anno con la maglia nerazzurra, il terzino sinistro a gennaio è approdato in prestito a Verona dove difficilmente verrà però riconfermato.

Ha affidato a Instagram queste parole: “Si chiude una stagione diversa dalle altre per tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e superare insieme. Ci siamo fermati ma siamo ripartiti con più voglia di prima, ancora più innamorati di quello per cui viviamo. Sperando che si possa presto tornare alla normalità insieme al calore della gente e dei nostri tifosi allo stadio. Ringrazio l’Inter per le bellissime emozioni che ho vissuto indossando la maglia nerazzurra, mesi di adrenalina e passione. Auguro ai miei compagni di togliersi ancora tante soddisfazioni in Europa League. Sarò il vostro primo tifoso. Ringrazio l’Hellas Verona perché mi ha accolto benissimo, facendomi sentire a casa e mi ha dato la possibilità di provare un’energia nuova e positiva in un grande gruppo! GRAZIE a tutti”.

Da sempre tifoso nerazzurro, Dimarco ha anche aggiunto una nota sull’Europa League augurando ai suoi compagni di portare a casa il prestigioso trofeo.