Social – Parte su Twitter l’hastag: “WeLoveYouRom”. I tifosi dell’Inter al fianco di Lukaku

Purtroppo a decidere la finale di Europa League è stato un suo sfortunato autogol: Romelu Lukaku dal fischio finale è completamente sparito dai radar e – stanndo alle ultime indiscrezioni – sembra essere davvero distrutto per l’epilogo del match. Pesa sul risultato infatti anche l’errore nel secondo tempo a tu per tu con Bounou.

I tifosi dell’Inter però sono al suo fianco e non hanno di certo dimenticato i 34 gol stagionali che hanno consentito alla formazione nerazzurra di raggiungere sia il secondo posto in Serie A, sia la finale di Europa League. Ecco che dunque su Twitter è stato lanciato l’hastag “WeLoveYouRom”, per fargli sentire tutto l’apporto possibile.

