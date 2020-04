Social – Un amore nato fin da bambino: Bastoni in posa con la sua prima maglia dell’Inter

Alessandro Bastoni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con la sua prima maglia dell’Inter. Un amore già sbocciato in tenera età quello tra il difensore nerazzurro e la sua squadra, che sembra destinato a durare ancora nei prossimi anni. La maglietta che aveva da bambino ha il numero 3, un numero molto significativo nella storia dell’Inter, tanto da essere ritirata dopo la scomparsa di Giacinto Facchetti. Un Bastoni fiero e sorridente nella foto, che mostra la maglia come fosse un trofeo conquistato da bambino.

Di trofei il calciatore classe ’99 spera di conquistarne presto tanti, sempre con quella maglia, ma che ora è di qualche taglia più grande. Il numero non è più il 3, ma il 95. Decisamente più originale, come la carriera che lo sta segnando. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha giocato una stagione in prestito al Parma e poi è stato prelevato dai nerazzurri, che hanno investito su di lui una cifra totale di circa 31 milioni di euro. Ora il difensore lombardo spera di ripagare la fiducia del club, magari postando il prima possibile foto come questa, ma con in mano un trofeo.

