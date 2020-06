Social – Zanetti e Lautaro Martinez per la giornata della bandiera in Argentina

E’ al centro delle notizie di mercato da molto tempo per l’interesse del Barcellona, oggi invece Lautaro Martinez è il protagonista di un’iniziativa della Nazionale argentina per il giorno della bandiera. In Argentina infatti oggi è una giornata speciale ed il Toro è intervenuto sul profilo Instagram dell’Albiceleste.

Insieme al numero 20 dell’Inter è intervenuto anche l’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti, storica bandiera del club milanese e della Nazionale.



