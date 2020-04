Spadafora apre agli allenamenti: “Riprendere il 4 maggio? Stiamo valutando”. Ma lancia l’allarme per i campionati

Continua ad essere criptico nelle sue dichiarazioni il ministro per le politiche giovanili e lo sport del governo Conte II, Vincenzo Spadafora. In risposta all’interrogazione pervenuta dal mondo del Movimento 5 Stelle sul mondo dello sport, il ministro di competenza è intervenuto questa mattina alle 9.30 in Senato per spiegare lo stato dell’arte sui lavori svolti negli ultimi giorni, confermando difatti l’appuntamento di oggi con i vertici del calcio italiano per dare un’indicazione di base sulla ripresa di allenamenti e campionato di Serie A.

Queste le sue parole “Il Governo è pienamente consapevole della drammatica situazione esposta. Ci viene esposta anche dal confronto costante con tutti gli enti coinvolti. Stiamo dialogando col territorio per lo sport di base, per avere suggerimenti e notizie. I media si parlano di calcio, di ripresa dei campionati, ma noi siamo già consapevoli che va riconosciuto il valore giusto. Ma lo sport non è solo il calcio ed il calcio non è solo la Serie A. Così abbiamo pensato a tutto il mondo degli sportivi per garantire maggiori tutele anche a chi non avrebbe potuto accedere ai fondi previsti dagli altri articoli del decreto. Nel decreto che ci apprestiamo ad approvare sono convinto che ci saranno altre risorse per gli addetti e che possa essere esteso anche a tutti i collaboratori per il mese di aprile”.

Sull’incontro di oggi: “Ho inviato una lettera per chiedere a tutte le Federazioni per sapere come intendono attivare i protocolli in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti, oggi sarò in videoconferenza i vertici del calcio, questo ci permetterà di sapere prima del 4 maggio se potremo riaprire e come. Dobbiamo riaprire, ma rispettando salute. Quindi gradualmente, potremo pensare di riaprire gli allenamenti, per campionati e allenamenti all’aperto valuteremo. La ripartenza va spinta, ma prima viene la tutela della salute”.

