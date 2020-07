Spal-Inter, le probabili formazioni: Ranocchia e Biraghi dal 1′. La scelta su Eriksen

Conquistato il secondo posto in classifica grazie al successo per 3-1 sul Torino, l’Inter di Antonio Conte ora può preparare al meglio la prossima sfida di campionato. La squadra nerazzurra farà visita alla Spal, ultima in classifica, e l’occasione sembra essere di quelle ghiotte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci novità importanti di formazione.

Davanti ad Handanovic possibile turno di riposo per De Vrij, con Ranocchia pronto a scendere in campo al suo posto e al fianco di Skriniar e Bastoni. Candreva torna titolare sulla fascia destra, così come Biraghi sulla sinistra. A centrocampo confermato il tandem Gagliardini-Brozovic con Barella che verrà risparmiato in vista della trasferta di Roma. Sulla trequarti potrebbe esserci Christian Eriksen. Al fianco di Lautaro potrebbe esserci Lukaku, lasciato fuori per precauzione contro il Torino.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

