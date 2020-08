Steven Zhang è arrivato a Milano: “Tornato per seguire la mia Inter”

Come ci si aspettava già da qualche ora, finalmente Steven Zhang è tornato a Milano per seguire la sua creatura, quell’Inter a cui è tanto legato. Come annunciato dallo stesso club tramite un comunicato ANSA ufficiale:

“Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari”.

Nei prossimi giorni, come già anticipato, se non addirittura nelle prossime ore, è previsto un incontro con la dirigenza per pianificare la prossima stagione.

