Tardelli elogia Barella: “Può diventare un top europeo. L’Inter è davvero una squadra di Conte”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l’ex azzurro Marco Tardelli descrive a modo suo Nicolò Barella. Tante le analogie con il centrocampista nerazzurro da parte del campione del mondo di Spagna ’82, raccontante con dettagli e particolari che allontanano ogni differenza tra i due.

BARELLA – “Rivedo in Barella tante mie caratteristiche: la capacità di andare negli spazi, di verticalizzare, di recuperare palloni ed essere ovunque. Forse gli manca solo il colpo di testa. E’ ancora un ragazzino ed ha notevoli margini di crescita, può diventare un top europeo. Le ammonizioni? Nel nostro gioco e nel nostro ruolo sono inevitabili, anche se col tempo si impara a gestirsi. Ma la voglia di aggredire l’avversario, intesa in senso positivo, e di andare veloci sulla palla e di strappare per ripartire ti porta a fare qualche fallo in più”

INTER SQUADRA DI CONTE – “Questa Inter è totalmente una squadra di Conte. Con la sua anima, irriducibile e come tutte le altre, dalla Juventus alla Nazionale. Lotta fino alla fine, dà il massimo e se non hai tutti fuoriclasse l’unica strada è essere sempre sul pezzo”

