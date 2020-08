ULTIM’ORA – Infortunio Sanchez, il comunicato dell’Inter sull’esito degli esami

Nella grande serata di Düsseldorf l’Inter ottiene la qualificazione alla semifinale di Europa League. I nerazzurri battono per 2 a 1 il Bayer Leverkusen, con le reti decisive di Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Una nota dolente per Antonio Conte è l’infortunio di Alexis Sanchez, subentrato a Lautaro Martinez a gara in corso. Il cileno ha subito un risentimento al flessore della gamba destra e ha spaventato tutto lo staff nerazzurro. L’attaccante si è sottoposto agli esami strumentali al centro medico.

Ecco il comunicato dell’Inter: “Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen.

Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni dell’attaccante cileno verranno rivalutate nei prossimi giorni”.

