Vecchi: “In Italia bisogna investire di più sui giovani. Pinamonti? Per esplodere ha bisogno di fare esperienza”

Stefano Vecchi è stato uno dei tecnici più importanti della storia della Primavera nerazzurra, capace di vincere più campionati in serie. Ora il tecnico allena il Sudtirol, dove carezza il sogno di approdare in Serie B in tempi brevi. Ai microfoni di TMW, si è raccontato in un’intervista in cui dà la sua visione del calcio.

Sull’Inter, tappa fondamentale del suo percorso di allenatore, Vecchi ha dichiarato: “Io ho avuto la fortuna di allenare i ragazzi in una società importante come l’Inter, dove i giovani sono potuti crescere in un clima e in un campionato d’élite. Tuttavia in Italia, anche se i segnali recenti sono incoraggianti, bisogna dare più fiducia e incoraggiare i club ad impiegare i giovani. Le Under 23 potrebbero essere una soluzione, ma dovrebbero adottarla tutti”.

Su Pinamonti ha poi aggiunto: “Sta facendo bene svolge bene la sua parte. Tuttavia per fare gli attaccanti serve tempo, bisogna smaliziarsi, capire tante cose. Se ci fate caso i grandi attaccanti raramente lo diventano giovanissimi, ma lo diventano a una certa età. Sono certo che prima o poi andrà in doppia cifra in Serie A”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!