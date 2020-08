Verso Inter-Getafe, le probabili formazioni: Sensi c’è, dubbio Eriksen per Conte

Chiuso il campionato, ora per l’Inter si apre il capitolo Europa League. La squadra di Antonio Conte si prepara a scendere in campo già mercoledì sera, quando alle ore 21 sfiderà il Getafe di Pepe Bordalas. Una squadra ostica, rognosa e che fa dei contatti fisici e della battaglia i propri punti di forza. È anche vero, però, che gli spagnoli hanno messo insieme il peggior rendimento tra pre e post lockdown nella Liga. Dopo lo stop, infatti, il crollo in classifica è stato netto: da un piazzamento Champions si è passati addirittura a perdere, all’ultima giornata, anche la qualificazione all’Europa League.

In vista della gara contro gli spagnoli Antonio Conte ha qualche dubbio di formazione: quello principale nasce sulla trequarti, con Christian Eriksen ancora in ballottaggio con Borja Valero. La buona notizia è però il recupero di Stefano Sensi: partirà dalla panchina, ma i problemi fisici sono definitivamente superati. Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Inter-Getafe.

Le probabili formazioni di Inter-Getafe

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata. All. Bordalas.

