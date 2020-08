Zanetti, la moglie Paula esulta per il secondo posto: “Vai mister! E’ andata molto bene!”

Ha lasciato assolutamente sgomenti lo sfogo inaspettato di Antonio Conte diretto alla società nel post-partita del successo sull’Atalanta. Nella serata in cui l’Inter raggiunge il secondo posto in classifica ad un solo posto dalla Juventus, in cui eguaglia i punti della stagione del Triplete ed ottiene il miglior risultato degli ultimi dieci anni, il tecnico leccese ha attaccato frontalmente la società per non aver protetto la squadra durante la stagione.

Una situazione paradossale, se pensiamo che l’annata dell’Inter è stata estremamente positiva, con numeri che avrebbero potuto portare anche alla conquista dello scudetto. A tal proposito – al triplice fischio di Giacomelli – la moglie di Javier Zanetti Paula De La Fuente ha condiviso una storia su Instagram congratulandosi proprio con Conte per il grandissimo risultato ottenuto, sebbene si sia trattato di un secondo posto e non di uno scudetto vinto. Questa la storia pubblicata:

