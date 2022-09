Non solo calcio: i nerazzurri appassionati di gaming online

Il mondo dell'intrattenimento online e dei videogiochi ha avuto una diffusione incredibile negli ultimi anni, al punto da colpire l'interesse anche di grandi sportivi e calciatori celebri

Martina Napolano

Il mondo dell'intrattenimento online e dei videogiochi ha avuto una diffusione incredibile negli ultimi anni, al punto da colpire l'interesse anche di grandi sportivi e calciatori celebri. Non a caso, alcuni campioni dell'Inter ed ex nerazzurri amano trascorrere il tempo libero proprio dedicandosi ai videogame e non solo.

I calciatori che amano divertirsi online

ARTURO VIDAL

Il centrocampista cileno, ex giocatore dell'Inter e attualmente al Flamengo, è uno dei più appassionati di intrattenimento online. In particolare, passa diverso tempo alle prese con il poker online, oltre ad apprezzare particolarmente i giochi di carte.

CRISTIANO RONALDO

L'attaccante brasiliano è senza dubbio tra le stelle più importanti della storia dell'Inter. Il suo gioco preferito è il poker; vanta infatti la partecipazione a tornei di caratura internazionale dove è riuscito anche a vincere 40mila dollari.

RADJA NAINGGOLAN

L'ex centrocampista di Roma e Inter è tra i più noti per la passione relativa al gioco. “Quando sono in campo do tutto, quando sono fuori mi piace vivere e divertirmi”, aveva dichiarato in una intervista poco dopo il suo trasferimento all’Inter.

ROMELU LUKAKU

Romelu Lukaku, centravanti nerazzurro, è un grande appassionato di giochi online. Lui stesso ha dichiarato di passare molto tempo alle prese con giochi come FIFA e Warzone.

I motivi del grande successo dei giochi online

Tra le ragioni principali che spiegano la crescita esponenziale dell'interesse nei confronti del gaming, riveste un ruolo principale lo sviluppo incredibile dei giochi dal punto di vista della grafica, con annessi miglioramenti alla tipologia di gameplay.

Inoltre, proprio la user experience rappresenta un punto fondamentale: il sistema online garantisce una fitta interazione tra player di tutto il mondo, offrendo contenuti in tempo reale costanti e variegati.

Altro aspetto cruciale che ha segnato profondamente gli ultimi anni in questo settore è quello dell’immersività: il comparto del gaming, da sempre attento ai trend tecnologici più in voga, sta offrendo ai giocatori delle innovazioni tali da migliorare sensibilmente l’esperienza di gioco, per un coinvolgimento a tutto tondo.

Non va sottovalutato, poi, il grande cambiamento fatto in termini di accessibilità: ormai è possibile giocare a moltissimi titoli anche da smartphone, cosa che permette di dedicarsi ai propri passatempi preferiti in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata.

Come divertirsi giocando in sicurezza

Per non incorrere in nessun rischio è importante seguire alcune accortezze quando si gioca. Per esempio, scaricare i giochi e le app solo da siti affidabili e certificati e, se disponibile nell’account di gioco, attivare l’autenticazione a due fattori. È consigliabile anche scaricare un antivirus e tenerlo sempre aggiornato, per prevenire eventuali phishing o malware.

Oltre ai classici videogame, dove la spesa economica è decisamente contenuta, una larga diffusione riguarda anche i giochi da casinò online (si prevede che entro la fine del 2022 le entrate del settore supereranno i 560 miliardi di euro). Per questa ragione è chiaro che il rischio di perdita economica è all’ordine del giorno, nel caso di un approccio sconsiderato. Pertanto è bene tenere a mente degli accorgimenti in fatto di sicurezza anche in questo caso.

Innanzitutto, per quanto non esistano metodi certi ed efficaci per vincere sempre, leggendo alcuni approfondimenti online è possibile scoprire alcuni utili “trucchi” per giocare ad esempio alle slot machine online. Suggerimenti di questo tipo aiutano a evitare di avere un approccio errato al gioco e godersi semplicemente dei momenti di puro svago, tenendo conto di diversi aspetti.

Tali strategie, tuttavia, andrebbero applicate assieme ad altri consigli pratici, utili a limitare il rischio di perdere (e spendere) troppo denaro. Per esempio, riferirsi unicamente a servizi di gioco online accreditati, dotati di regolare licenza ADM, e impostare un metodo di pagamento sicuro e con limitazioni sull'importo giornaliero e mensile.