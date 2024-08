Champions League, date e calendario UFFICIALE dell’Inter

Due giorni dopo il sorteggio di Montecarlo, l’Uefa ha annunciato ufficialmente il nuovo calendario con tutti i match e l’alternanza casa/trasferta della prima fase della nuova Champions League.

Per quanto riguarda il percorso europeo dell’Inter, si comincerà con la sfida sicuramente più complicata sulla carta: mercoledì 18 settembre alle 21.00 è previsto il debutto nerazzurro in questo nuovo formato sul campo del Manchester City. Da segnare in rosso, inoltre, il doppio appuntamento consecutivo in casa alla quarta e quinta giornata contro Arsenal prima e Lipsia poi. Altro snodo cruciale potrebbe essere l’ultimo match della fase campionato in programma a fine gennaio, quando l‘Inter ospiterà a San Siro il Monaco.

Questo il calendario completo con tutte le date delle partite dell’Inter in Champions League: