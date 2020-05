Di Livio: “Conte un martello pneumatico, vuole vincere sempre e comunque. Scudetto? Non lo assegnerei”

Angelo Di Livio, intervenuto in diretta su Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi sull’assegnazione dello Scudetto, e dell’Inter, in particolare di Antonio Conte, reputato dall’ex calciatore, l’arma in più dei nerazzurri. Queste le parole dell’ex centrocampista della Nazionale:

“Io non assegnerei lo Scudetto, le prime quattro vanno in Champions, poi le altre in Europa e una sola retrocessa, facendo salire a quel punto solo il Benevento: merita perché ha tanti punti di vantaggio su seconda e terza. Avrei fatto così. Ma senza pugno duro, con tutti che parlano e se la comandano, diventa un casino. Chiaro che Lotito abbia i suoi interessi, visto che la Lazio ha fatto grandissime cose, così come Ferrero che vorrebbe finire e salvare la Sampdoria. Si torna sempre al discorso degli interessi“.

“Conte? Vuole vincere sempre e comunque, è un martello pneumatico. Lui è un vincente, quest’anno prima del calo ha dato filo da torcere alla Juve. Per me, sono stra-convinto, può portare l’Inter a competere per vincere lo Scudetto. Sta facendo un bel lavoro, con base importanti, adesso deve confermarsi ma all’Inter possono essere contenti“.

