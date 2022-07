Mercato – Skriniar e de Vrij, l’Inter lavora sui rinnovi: c’è una novità

Operazione blindare la difesa. L’ Inter lavora sui rinnovi di Stefan de Vrij e Milan Skriniar , entrambi in scadenza di contratto nel 2023 . La società nerazzurra affonderà le due trattative solo dopo la chiusura di mercato, ma i lavori sono già iniziati.

SKRINIAR - Dall’Inter, come scrive il Corriere dello Sport, sono arrivate secche smentite sull’ipotetico incontro tra Inter e PSG in programma oggi. Ma la trattativa con i parigini non è comunque da considerare completamente spenta.