La volata di Natale entra nel vivo: il calendario dice Inter

Le prossime 6 gare strizzano l'occhio ai nerazzurri

Con la vittoria sul Napoli l' Inter si è rilanciata pesantemente per la corsa Scudetto, accorciando a -4 sui partenopei e sul Milan. La squadra di Inzaghi può recriminare qualcosa con sé stessa per la cattiva gestione dei big match: una vittoria tra Milan, Juve e Atalanta , partite sostanzialmente buttate, avrebbe messo ulteriore pressione là davanti. Il calendario comunque, da qui a natale, sorride, almeno sulla carta, proprio ai nerazzurri.

Il Napoli, decisamente quella messa peggio, infine se la vedrà contro Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Milan e Spezia. L'ideale per l'Inter, sarebbe provare a fare filotto, stando poi a guardare l'evolversi della battaglia tra le due prime della classe. Sicuramente, almeno in linea teorica, le prossime 6 gare saranno terreno fertile per Inzaghi per provare a rilanciare la rimonta Scudetto.